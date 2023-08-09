ولعت مواقع النت بوصلة رقص فتايات مصرية ابهرت الشباب تتحدى أشهر راقصة في مصر سما المصري وصافيناز بوصلة رقص شرقي علي وحده ونص

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رياض - احمد صلاح - فيديو رائع للغايه تم نشره لفتيات تقوم بوصلة رقص جميله للغايه عبره الكثيرون بما فعلته وجعلك تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ونالت اعجاب الكثيرون.

والفيديوهات الرقص من الانتشار في العمله الاخيره اداء بدات الكثير من الفتيات يحققون ارباح منها

أكدت الفنانة سما المصري أنها بصدد الزواج قريبًا، حيث إنها تسعى إلى مشروع زواج من رجل رفضت الكشف عن اسمه، مؤكدة أنه تقدم لها بالفعل وأعلنت موافقتها، ومن المقرر أن تعلن عن التفاصيل كافة قريبًا.

وكانت سما المصري قد نشرت قبل يومين صورة لها بفستان الزفاف، وعن تفاصيل الصورة قالت في تصريحات خاصة لـ”سيدتي. نت :” هذه الصورة من زيجة سابقة لي، وأنا أحاول العريس بفستان الزفاف حتى يسرع في اتخاذ خطوة الزواج رسميًّا.

وكانت سما قد تعرضت لعدد كبير من الانتقادات بسبب اطلالتها فى فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، لأنها ظهرت بالزي الفرعوني، وعلى الرغم من أنّ عددًا كبيرًا من النجمات ظهرن بالزيّ نفسه من قبل، لكنّ سما تعرضت لانتقادات عديدة واتهامات بافتعال الأزمات، وتعمّد لفت الانتباه.