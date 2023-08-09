انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري .. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص قوية بالمايوه جننت الشباب أظهرت… اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت ملكه جمال لبنان السابقه مريم العاديه مواقع التواصل الاجتماعي وموقع انستقرام قامت بنشر فيديو جديد لها وهي تقوم بواسطه رقص رائعه للغايه اظهرت ادائها القوي وجمالها المتقن للغايه على مواقع التواصل الاجتماعي الرعيدي ان تفوز بلقب ملكه جمال لبنان في سنه 2018 بعد منافسه قويه للغايه.

منافسات ملكه جمال لبنان من اشهر منافسات في هذه الفئه حيث تتنافس فيها الكثير من النجوم وتعد لبنان مسرحا كبيرا للنجوم العرب الذين يريدون تقديم افضل ما لديهم في هذه المسابقات ويحيي هذا الحفل الكثير من النجوم والمشاهير في الوطن العربي مثل هيفاء وهبي ومايا دياب والعديد من النجوم

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، فيديو عبر حسابها على “انستغرام”، ظهرت فيه وهي تستعرض رشاقتها، وترقص بالمايوه.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال مايا.

ودائما ما تنشر ملكة جمال لبنان الكثير من الصور الخاصه بها على حسابها على موقع انستغرام ويتفاعل معاها الكثير من متابعيها ،

هذا الفيديو

https://www.instagram.com/reel/ChUqt_doG5j/