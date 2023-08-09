شاهد بالفيديو والصور طالبة سعودية خارقة الجمال ولعت الفصل بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة سما المصري بوصلة رقص قوية يحقق 11 مليون مشاهدة ومتابع.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر مهمه للغايه عن طالبه مصريه اشاره مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته في فيديو جديد وهي تقوم بوصله رقص للغايه

ويظهر في هذا الفيديو طالبه يعتقد انها في المدرسه الثانويه وهي تقوم بوصله رقص ولم يستدل حتى الان على المدرسه التي موجوده فيها الطالبه او على المكان التي توجد فيه الطالبه صاحبه هذا الفيديو.

ومنذ انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بقوه كبيره في السنوات الماضيه وبدا في الظهور الكثير من الفيديوهات مثل هذه الطريقه ولكن انتشرت الكثير من الفيديوهات مثل ان تقوم ربات البيوت بعمل فيديوهات وهي تقوم بوصله رقص ومن اجل التربح من الفيسبوك واليوتيوب والانستقرام بسبب ما يقومون بفعلها.