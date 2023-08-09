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أخبار اليمن : شرف يطالب بإلغاء التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة

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المؤتمر نت - المطالبة بإلغاء التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة
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المؤتمر نت - المطالبة بإلغاء التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة

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دوت الخليج -
شرف يطالب بإلغاء التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة
بعث وزير الخارجية ، المهندس هشام شرف، رسائل خطية لعدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وأمين عام الأمم المتحدة، وممثلها في اليمن، وممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأمناء منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج.

وأشار الوزير شرف في الرسائل إلى أن استمرار تعامل دول العدوان مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة وغير آمنة، يؤدي إلى استمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، ومضاعفة معاناة المواطن اليمني، بما لا يتوافق مع المساعي الجارية للتقريب بين صنعاء والرياض.

وطالب وزير الخارجية الدول الشقيقة والصديقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية، بدعوة دول العدوان، إذا كانت جادة في حديثها عن التوجه نحو السلام، بإلغاء التعاميم و البلاغات السابقة وإصدار تعاميم وبلاغات جديدة تؤكد على سلامة وأمن إقليم صنعاء الجوي، مما سيفتح المجال لشركات الطيران الأجنبية والعربية الراغبة في العمل من وإلى مطار صنعاء الدولي، بما يساهم في التخفيف من تداعيات العدوان والحصار الشامل ويعالج أحد الجوانب الإنسانية الهامة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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