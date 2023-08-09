أخبار اليمن : الحديدة.. 88 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 88 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 88 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة، و5 خروقات بقصف مدفعي، و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

