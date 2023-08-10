انت الأن تتابع خبر كيوووم ولدتها امها.. بدون ذرة خجل أو حياء من اي شخص بوصلة رقص لمراهقة سعودية ولعت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدى أشهر راقصة في مصر سما المصري بوصلة ررقص بلدي! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو قوي على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاه سعوديه تقوم بوصله رقص وهي داخل الفصل ما اثر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تم حذف هذا الفيديو من على منصات السوشيال ميديا مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستقرام

انتشر بعد ذلك فيديو لفتاه اجنبيه تقوم بوسطه رقص من داخل احدى الافراح الشهيره للغايه وانتشرت هذه الظاهره في مصر في الاونه الاخيره التي اصبحت تكون بشكل مستمر للغايه في العديد من الافراح الشهيره رغم ان هذه الراقصات يحصلون على مبالغ طائله للغايه ما يصعب على متوسطي الدخل ان يقوموا بمثل هذا الشيء في افراحهم

في هذا الفيديو راقصه يعتقد انها من روسيا او من بيلاروسيا وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه اظهرت جمالها وادائها القوي بسبب ادائها المتقن في هذا الراس واليكم هذا الفيديو المنتشر للغايه