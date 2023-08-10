انت الان تتابع خبر شاهد .. كارثة ملكية مزلزلة تهز الاردنيين.. طلاق الامير حسين من زوجتة يتصدر ترند مواقع التواصل.. ومصدر مقرب يكشف الحقيقة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تثير صورة رجوة آل سيف برفقة شاب مجهول الهوية الكثير من الجدل في الشارع الأردني. وقد أثارت هذه الصورة الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها غير لائقة بملكة الأردن المستقبلية.

ولكن لا يوجد أي تأكيد رسمي من الديوان الملكي الأردني بشأن طلاق الأمير حسين ورجوة ال سيف. ومع ذلك، تم تعليق تحضيرات حفل الزفاف الملكي للأميرة رجوة والأمير حسين حتى إشعار آخر.صورة رجوة آل سيف برفقة شاب مجهول الهوية انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أثار غضب الأردنيين.

فقد اعتبر البعض أن هذه الصورة غير لائقة لخطيبة ولي العهد الأردني.لذلك، طالب العديد من الأشخاص بمعرفة حقيقة طلاق الأمير حسين ورجوة آل سيف بعد الضجة الإعلامية التي انتشرت.

ولم يصدر أي تعليق من قبل رجوة آل سيف على انتشار صورتها مع الشاب الأجنبي. فقد حرصت على البقاء هادئة وعدم التعبير عن موقفها من انتشار الصورة.

رجوة آل سيف هي شابة سعودية ولدت في الرياض في عام 1994. تلقت تعليمها الأولي في العاصمة السعودية، ثم انتقلت إلى نيويورك لمتابعة دراستها في جامعة سيراكيوز. تم اختيارها من قبل الأمير حسين بن عبد الله لتكون زوجته، وتمت الخطوبة في 12 أغسطس 2022.