أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار وبَرَد.. الأرصاد يحذّر من عواصف رعدية

أجواء حارة وأمطار وبَرَد.. الأرصاد يحذّر من عواصف رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشجة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، ريمة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء، تعز، هضاب حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، صنعاء، لحج، شبوة وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز باحتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 44 درجة مئوية، حارة ورطبة بالمناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.

وأشار إلى أنه من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 35-45 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 16-28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت : 11.1 ملم، إب : 10.9، تعز : 08.4ملم، كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

كما حذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.