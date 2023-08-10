دوت الخليج -

4 جرحى بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدة

أصيب 4 مواطنين، اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. 4 جرحى بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدةأصيب 4 مواطنين، اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف المناطق السكنية في مديرية شدا بالقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة اربعة مواطنين نقلوا إلى مستشفى رازح لتلقي العلاج. وأشار المصدر إلى أن طيران العدو المسير ألقى عددا من القذائف على مناطق بمديرية شدا استهدفت الطرقات وممتلكات المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 4 جرحى بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.