انت الأن تتابع خبر شقطها من المحل وخدها علي الشقة.. عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب مشهد ممنوع من العرض أقوي مشهد في السينما المصريه من فيلم عصافير النيل بسبب ما حدث مع الفنانه عبير صبري بسبب جمالها!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفيلم تجسد عبير صبري شخصية زينب بشكل مميز ومؤثر، حيث تنقل ببراعة مشاعر الفتاة البريئة التي تحاول الحفاظ على كرامتها وتقاليدها في وجه الظروف الصعبة التي تمر بها. وقد أثنى النقاد والجمهور على أداء عبير صبري في الفيلم، إذ استطاعت بموهبتها وإخلاصها تقديم دور قوي ومؤثر يبقى حاضراً في أذهان المشاهدين.

يضاف إلى ذلك، أن عبير صبري قدمت في الفيلم بعض الأغاني الجميلة التي حملت في طياتها روح الفيلم وأجواؤه، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

يذكر أن فيلم “عصافير النيل” حقق نجاحاً كبيراً في عرضه الأول في دور العرض، وحظي بإعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، ويعد من أشهر الأفلام الرومانسية في السينما المصرية. كما أنه يعد إحدى أهم أعمال المخرج الراحل محمد خان الذي قدم فيه فناً جميلاً ومؤثراً.

بعد نجاح الفيلم، استطاعت عبير صبري أن ترسخ مكانتها في قلوب الجمهور وتتصدر المشهد الفني المصري. واستمرت في تقديم العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون، مما جعلها من أبرز النجمات في الفترة الحالية.

وبهذا يمكن القول إن دور عبير صبري في فيلم “عصافير النيل” لم يكن مجرد دور سينمائي بل كان محطة مهمة في مسيرتها الفنية، ووضعت لها الكثير من القوة والجاذبية والتأثير في قلوب المشاهدين، وما زالت تذكره الجمهور بإعجاب واحترام.