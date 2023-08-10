الدلوعة ملكة لبنان فيفي عبده بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة سما المصري بوصلة رقص في فرح ابنت رجل اعمال مشهور.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تصدرت فيفي عبده الفنانه المشهوره للغايه مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بواسطه رقص قويه للغايه السنه الجميع في فرح ابنه رجل الاعمال المشهور للغايه ياسين منصور.

الكثير من وشهد حفل الزفاف هذا الكثير من الحضور مثل عمرو دياب والفنانه التونسيه دره ويعتبر ياسين منصور احد شركاء شركه منصور المشروع للغايه التي تقدر قيمتها باكثر من اثنين مليار دولار

شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، حيث ظهرت خلاله بأحد حفلات الزفاف وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

وظهرت الفنانة فيفي عبده بالفيديو وهي تصافح الفنان عمرو دياب، الذي قام بتقبيلها واستقبلها بالترحاب، حيث رقصت على أنغام أغانيه، كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة:«ألف مبروك للعروسين خديجة ياسين منصور، وفاروق محمد فاروق عبدالمنعم، وعائلتهم ربنا يسعدهم يا رب، كان فرح جميل واتبسط جدًا معاكم وعقبال كل البنات والشباب يا رب بحبكم اوي».