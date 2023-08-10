هزة يمين وهزة شمال وصلة رقص شرقي علي وحده ونص لطالبات خليجيات بمدرسة في المملكة ومتابع : مسحت ملكة فيفي عبده وسما المصري

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رياض - احمد صلاح - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو يظهر رابط رقص لطلاب سعوديين في فصل دراسي في السعودية.

جاء ارتباط الرقص للطالبات السعوديات في الفصل الدراسي بعد قرار وزارة التربية والتعليم بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بشكل دائم

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي.ويظهر مقطع الفيديو أن أحد الطلاب قام بتصوير عدد من زملائه في الفصل وهم يرقصون في أحد الفصول بإحدى مدارس المملكة ، حيث لم يتم تحديد اسم المدرسة حتى كتابة هذا النص.