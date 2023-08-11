انت الأن تتابع خبر شاهد بالفيديو.. شمس الكويتية ترقص في غرفة النوم و “سابت” صدرها يطلع من تحت القميص بطريقة غريبة.. لقطة ولعت الشباب!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة للفنانة الخليجية شمس الكويتية، ظهرت خلالها مرتدية فستان أسود طويل بفتحة من الأمام كشف عن فخذيها، وأكمام شيفون، وعاري من منطقة الصدر، وهو ما اثار حفيظة جمهورها على السوشيال ميديا وجعلهم يوجهون لها انتقادات لاذعة ويتهمونها بأنها تحاول إثارة الجدل ولفت الأنظار

الصورة المثيرة للجدل، سبق أن نشرتها شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”

أحدث إطلالة للفنانة شمس الكويتية

في أحدث إطلالة لها، شاركت، الفنانة شمس الكويتية صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابه أبرزت من خلالها جمالها وتناسق جسمها الذي تغزل به الكثير من المتابعين.

وارتدت شمس الكويتية في إطلالتها المثيرة للجدل فستان مشجر أظهر جمال وتناسق جسمها، وتعمدت رفعه الى منتصف فخذها وهو ما أثار حفيظة بعض المتابعين.