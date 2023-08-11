كسحت سما المصري … فلاحة مصرية صاروخ تتحدى أشهر راقصة في مصر صافيناز و سما المصري بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود والابيض المكشوف..ومتابع فرمت فيفي عبده و لورديانا

انت الأن تتابع خبر كسحت ملكة جمال لبنان انجي خوري… فلاحه مصريه صاروخ تتحدى أشهر راقصة في مصر صافيناز و سما المصري بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود والابيض المكشوف..ومتابع فرمت فيفي عبده و لورديانا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواقع التواصل الاجتماعيه مقطع فيديو الفنانه الجميله بجمالها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت النجمه والراقصه الاستعراضيه صافيناز التي تعتمد في رقصها في جميع المقاطع الفيديوهات الجريئه التي تقوم بها حيث دائما ما تعتمد على اظهار كل ما فيها واظهار انوثتها بطريقه كبيره جدا وليست المره الاولى التي تظهر فيها الراقصه الاستعراضيه صافيناز جميع جسدها العاري بطريقه كبيره جدا وترتدي فيها الملابس المكشوفه للغايه.

حيث صرحت الراقصه الاستعراضيه صافيناز انها لم ترفض لزوجها اي طلب طلبه منها وانها لم تبحث زوجها من قبل في المنزل مؤكده بانها شخصيه تختلف عما يراه الناس على صفحه التواصل الاجتماعيه او في السينما المصريه او اداء راسها وقالت في تصريح خطير جدا قالت انها لم ترقص لزوجها ولا مره وهو لم يطلب مني ذلك ويكفي اني موجوده امامه في المنزل ورايحه جايه قدامي ليه هرقصه من كل ملكه وانا برقص للجمهور انا لم اقوم بالرقص له.