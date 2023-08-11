اجدع من انجي خوري .. فلاحة مصرية شديدة الجمال تفاجئ الجميع بوصلة رقص بلدي من غرفة نومها بالاحمر والاسود..ومتابع كسحت سما المصري وصافيناز

انت الأن تتابع خبر اجدع من انجي خوري..فلاحة مصريه شديدة الجمال تفاجئ الجميع بوصلة رقص بلدي من غرفة نومها بالاحمر والاسود..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تنشر فيها ربه منزل مقطع فيديو لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام حيث ظهرت منزل السوريه شديد الجمال بواسطه رقص في غايه الروعه والجمال منها في غرفه نومها الامر الذي جعل الفيديو ينتشر بصوره كبيره جدا على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر واليوتيوب.

حيث ظهرت وربه منزل سوريه وهي تقوم بواسطه رقص بلدي في غرفتي نومها من اللون الاحمر الضيقه للغايه الامر الذي جعلها تتصدر بحث جوجل لا وتابعها المشاهدين والمتابعين بصوره كبيره جدا ممن هانت عليها التعليقات الحاده والشديد اتجاه ما قام به ربه المنزل اثناء وصله رقصتها داخل غرفه نومها.

وما الكثير من اعجب بالفيديو الذي نشرته ربه المنزل السوريه وهي تقوم بتصوير نفسها داخل غرفه نومها بهذه الطريقه وترقص بطريقه جميله جدا تقوم فيها بتقليد الفنانه والراقصه الاستعراضيه صافيناز وسما المصري حيث ظهرت هي ترقص على احد الاغاني السوريه الشهيره جدا وبدات تمثل وترقص وتظهر جسدها بطريقه جميله وهي ترتدي عبايه ضيقه للغايه تظهر فيها انوثتها وجمال جسدها المتناسقه.