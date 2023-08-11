عدت سما المصري .. طالبة سورية شديدة الجمال تتحدي لورديانا بوصلة رقص بلدي في الفصل بالاسود المفتوح .. الجديد شديد

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد عدت صافيناز..طالبة سورية شديدة الجمال تتحدي لورديانا بوصلة رقص بلدي في الفصل بالاسود المفتوح..ومتابع كسحت سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لا أحدي الطالبات وهي تقوم بوصله رقص جريئه وقوية للغاية تحدت بها اقوي الرقصات بوصلة رقص هزت الشباب في الفصل الامر الذي جعل الجميع يشاهد الفيديو بطريقة كبيرة جدا وتخطي ما يقارب 10مليون مشاهده

رسالة إلى الوالي” هو فيلم مصري من إنتاج عام 1985، من إخراج سعيد حامد وبطولة النجمين يسرا وعادل إمام. يعد الفيلم من أشهر الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، حيث يتناول موضوع الفساد والظلم الاجتماعي في مصر في فترة الثمانينيات.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين مصريين يعانيان من ظروف اجتماعية صعبة، يقرران التوجه إلى الوالي للشكوى من ظلمهما ومن الفساد المستشري في المجتمع. لكنهما يواجهان الكثير من الصعوبات والتحديات في محاولتهما للوصول إلى الوالي، وخاصة بعدما يحاول الفاسدون في المجتمع إفساد مسعاهما.

ويعتبر “رسالة إلى الوالي” من الأفلام الاجتماعية القوية، حيث يتناول موضوعات مهمة وحساسة في المجتمع المصري، مثل الفساد، والظلم، والفقر، والتمييز الاجتماعي، والتحديات التي يواجهها الفرد العادي في مواجهة هذه المشكلات. كما يعرض الفيلم بشكل واضح دور المسؤولين في مكافحة هذه المشكلات، ويدعو إلى ضرورة تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.

وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية، وحظي بإعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء. كما أنه قد أثر بشكل كبير في الحركة السينمائية في مصر وفي العالم العربي بشكل عام.