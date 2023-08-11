أخبار اليمن : قصف سعودي جديد يوقع جرحى في شدا صعدة

قصف سعودي جديد يوقع جرحى في شدا صعدة
أصيب مواطنان، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف منازل المواطنين في مديرية شدا بعشرات من القذائف الصاروخية والمدفعية، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بجروح بليغة.
يشار إلى أن المناطق الحدودية، تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.
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