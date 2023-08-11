انت الأن تتابع خبر القشطة صافيناز تطل شبه عارية وتحدث ضجة علي السوشيال ميديا بإيحاءاتها على السرير بدون خجل وامام الكاميرا ومتابع: كسحتي موديل آش وسما المصري ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعمد الراقصة الصافيناز بإثارة الجدل بشكل مستمر بإطلالاتها، التي تشاركها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتداول متابعيها فيديو جريء لها عبر “يوتيوب”، كانت قد نشرته في صفحتها الخاصة، وظهرت فيه شبه عارية وهي مستلقية على السرير، وإنتشر الفيديو بشكل واسع بين المتابعين، وإعتبر البعض منهم أنها بالغت بإيحاءاتها.

وكان إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصافيناز، ظهرت فيه خلال رقصها بحفل زفاف عروسين.

ولفتت صافيناز الأنظار ببدلتها المكشوفة والمثيرة باللون الفوشيا، كما أثارت الجدل كعادتها برقصها الغريب والفريد.

وعلّقت: “أجمل عروسا وأحلى فرح مبروك يا حياتي”.