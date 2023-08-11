أخبار اليمن : الحديدة.. 76 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 76 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 76 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارتين لطيران العدو التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و3 خروقات بقصف مدفعي، و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.