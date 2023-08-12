فقرة رقص قوية لطالبة مصرية غلبت اشهر راقصات الوطن العربي سما المصري و صافيناز جننت الشباب في مدرسة خاصة تنهي مسيرة مديرها

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رياض - احمد صلاح - فيديو الطلاب أثناء رقصهم على أغاني “المهرجانات” بالمدرسة أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا.

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الطلاب يرقصون داخل فصل في مدرسة ثانوية بمحافظة الدقهلية، بعد تشغيلهم أغاني “مهرجانات” على السبورة الإلكترونية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

وتبين أن الواقعة كانت في إحدى المدارس التي تتبع إدارة دكرنس التعليمية، والطلاب شغلوا الأغاني بين فترة الحصص وسط اليوم الدراسي بتوصيل الشاشة “ببلوتوث هاتف محمول”.

غضب على منصات التواصل

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد مستخدمي “فيسبوك”: “لا بد من معاقبة الطلاب والمسؤولين بهذه المدرسة لأنه ده مكان علم إزاي يحصل فيه كده”.

وتابع آخر: “إزاي المدرسين يسمحوا بهذه المهزلة لابد من معاقبة الجميع، من أول الطلاب حتى مدير المدرسة”.

استبعاد وفصل

وبعد الواقعة، قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية في مصر، استبعاد مدير المدرسة وفصل الطلاب الأربعة الذين ظهروا في الفيديو المتداول لمدة 15 يوماً من المدرسة.

وكان شعبان قد قرر في وقت سابق، فصل البنين عن البنات في المدارس المشتركة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص فصول للفتيات وفصول للبنين وذلك حرصا منه على الذوق العام واحترام خصوصيات الفتيات والشباب والقضاء على التنمر والظواهر السلوكية السلبية.