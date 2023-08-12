أخبار اليمن : النواب يستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات

النواب يستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالاتاستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات حول طلب المصادقة على اتفاقية مونتريال 1999م، الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي فيما يتعلق بتعويضات النقل الجوي.

تضمن التقرير نبذة عن الاتفاقية وأهم العناصر التي تضمنتها فضلاً عن محتوياتها وملاحظات اللجنة واستفساراتها بشأن الاتفاقية.

وتطرق التقرير إلى الفوائد التي ستعود على اليمن من خلال المصادقة على الاتفاقية، وتحفظ مجلس الوزراء على بعض بنودها.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.