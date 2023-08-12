أخبار اليمن : 70 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

70 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرة تجسسية في أجواء مقبنة، وقصف مدفعي على حيس، و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.