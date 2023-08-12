أخبار اليمن : المطهر يطلع على آلية عمل مصانع الألبان بالحديدة

المطهر يطلع على آلية عمل مصانع الألبان بالحديدةاطلع وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، ومعه وكيلا الوزارة إيمن الخلقي، ومحمد قطران، والمدير التنفيذي لهيئة المواصفات سام البشيري، اليوم، على آلية استقبال مصانع الألبان بمحافظة الحديدة لكميات الألبان المحلية ومدى التزام منتجيها بسلامتها وطرق التأكد من صلاحيتها.

وخلال الزيارة استمع الوزير ومرافقوه من مديري مصانع نانا واخوان ثابت للألبان بالمحافظة أنور عبدالوهاب، ومحمد درهم إلى شرح عن حجم كمية الألبان المحلية التي يتم استقبالها يوميا وإدخالها للمصانع وطريقة وآلية التعامل مع المنتجين.

كما استمعوا إلى شرح حول كيفية إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات المحلية من الألبان للتأكد من سلامتها قبل تسليمها للمصنع، وتجميعها في مراكز خاصة تتوفر فيها الشروط الملائمة للحفاظ على صلاحيتها.

واعتبر وزير الصناعة دعم منتجات الحليب المحلية بالمحافظة خطوة مهمة لتحفيز نشاط الثروة الحيوانية ومربي المواشي بالمحافظة بما يرفع من مستواهم المعيشي، ويسهم في زيادة إنتاج الألبان، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.

وأشاد المطهر، بتعاون مصانع الألبان بالحديدة مع منتجي الحليب المحلي بما يترجم توجيهات القيادة لخلق شراكة حقيقية بين مصنعي ومنتجي الحليب من أجل الحد من فاتورة استيراد منتجات الألبان الخارجية.

إلى ذلك تفقد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ومعه الخلقي وقطران، والبشيري سير العمل في فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بمحافظة الحديدة، واطلع على آلية إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات المحلية من الألبان للتأكد من سلامتها.

وخلال الزيارة، التي شملت ساحة حاويات البضائع بميناء الحديدة، استمع الوزير ومرافقوه من مدير فرع الهيئة بالمحافظة إبراهيم الدولة إلى شرح عن آلية الرقابة على كافة البضائع والسلع والمواد الغذائية الواصلة عبر ميناء الحديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ومدى سلامتها وصلاحيتها.

كما استمع لشرح حول إجراءات فرع الهيئة في التعامل مع البضائع التي يتبين أنها سليمة بعد مطابقتها للمواصفات والمقاييس وآلية الإفراج عنها على الفور، وكذا البضائع والسلع وغير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة والتي يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ.

وفي الزيارة، أكد الوزير المطهر، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به فرع الهيئة بالحديدة على مختلف السلع والبضائع الواصلة عبر ميناء الحديدة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل دخولها إلى الأسواق.

وأكد أهمية تعزيز وتفعيل التعاون والشراكة مع كافة الجهات المختصة بميناء الحديدة و فرع هيئة المواصفات بما يعزز الدور الرقابي على السلع والمنتجات، لافتا إلى أهمية تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الرقابية على البضائع بما يسهم في تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وشدد على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة للمختبر الخاص بفرع الهيئة بما يعزز من دوره في إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات المحلية من الألبان والتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل توريدها لمصانع الألبان بالمحافظة.