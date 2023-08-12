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وصلة رقص بلدي ببدلة رقص فاضحة للدلوعة سما المصري ومتابع: غلبتى صافيناز وفيفي ..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “انتي خلبوصايه” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية جلابية وتحمل عصا بلياردو.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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