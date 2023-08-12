أخبار اليمن : لا تنامون جيّدًا في الصيف.. إليكم الأسباب

لا تنامون جيّدًا في الصيف.. إليكم الأسباب
يعاني الكثير من الأشخاص من النوم السيء في الصيف، فهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك، فما هي هذه الأسباب؟.
وبهذا الخصوص، كشفت أخصائية علم النوم، الدكتورة يلينا تساريوفا، أن الإنسان ينام في الصيف أسوأ ولا يحصل على قسط كاف من النوم مقارنة بالمواسم الأخرى، وفق وكالة نوفوستي.
وأرجعت الطبيبة السبب إلى عدة عوامل هي:
- انحباس الهواء
- ارتفاع درجة حرارة الهواء في غرفة النوم
- ارتفاع درجة حرارة السرير إذا كان الشخص يستخدم لحافًا شتويًا سميكًا.
- رداءة نسيج الفراش، ما يزيد من التعرق.
- يمكن أن يحصل بنتيجة الطقس الحار اختلال المحلول الملحي "الكهرل" في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى سوء النوم.
- طول النهار: يؤدي تأثير الضوء في شبكية العين إلى انخفاض إنتاج هرمون الميلاتونين في الجسم، ما يؤثر في النوم ومدته.
ونصحت الطبية من أجل نوم جيد في الصيف بـ:
- تهوية الغرفة جيدا قبل النوم.
- تجنب الإكثار من شرب الماء والتقليل من شرب السوائل المحتوية على الكافيين، لمنع اختلال المحلول الملحي "الكهرل" في الجسم.
- استخدام الملاءات وأغطية الألحفة وأغطية الوسائد المصنوعة من الأقمشة الطبيعية في الصيف بصورة خاصة.
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