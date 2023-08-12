انت الأن تتابع خبر بدون ذرة حياء اخت العروسة جننت الشباب في فرح أختها بوصلة رقص قوية هزة صدرها العارم .. غلبت سما المصري و صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيرا ما تكون حفلات الزفاف لا تخلو من الفرح والسرور والبهجه وذلك ابتهاجا بحفل زفاف الذي اقيم بعد انتظار طويل للغايه ولكن في حفل زفاف هذا قد خرج عن المالوف تماما.

وكثير منار العريس والعروسه وهم يرقصون وكذلك الراقصات التي يحضرونها الى حرف الزفاف من اجل ان يبتهج الحاضرون ولكن عندما تريد اخت العروس ان تفعل المستحيل بهذا خصرها بقوه كبيره تحدث بها اشهر الراقصين في العالم من اجل ان تسعد اختها في فرحها.

هذا مكان في حفل زفاف الذي يقيم حيث كانت ترتدي اخت العروس فستان اسود مكشوف من فوق وايضا من الاسفل وبدات تتحدى الجميع باشهر الراقصات داخل الفرح واتم نشر الفيديو بطريقه قويه جدا على مواقع بدء المعازيم وصفقون لها بحراره شديده ما ترك الراقصه التي اتو بها في خجل جديد.