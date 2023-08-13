انت الأن تتابع خبر السفلة سما المصري تضع شومة بمؤخرتها وترقص دون ان تسقطها ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “سما” في الصورة وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في بث مباشر أخير لها .

وعلقت سما على الصورة قائلة : وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا….

ودا كان تحدي وطلب من الفانز في لايف اللوبس لايف من شويه اني اركن العصايه علي الابراج بالشكل دا يلي حملوا برنامج اللوبس لايف والرابط بتاعه في الاستوري وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو: Samaelmasrii .

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري في مقطع فيديو بجلابية رقص حمراء لتقدم وصلة رقص شرقي على أنغام اغنية شعبية مصرية

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل بسخريتها من مواطنها الفنان محمد رمضان على خلفية ازمة الطيار الموقوف عن العمل حيث كتبت في تدوينة لها: “هو الاسطوره هيطبق البلطجه اللي في الافلام والمسلسلات في الواقع مع الناس ولا ايييه؟؟ ارجع لعقلك ياحبيشه وسلم نفسك عشان المكان كله محاصر..دا انت طلعت ماسوره مش اسطوره ..اخييييه ????”.