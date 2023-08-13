أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر

الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد مع حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، ومرتفعات أبين ولحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات البيضاء، شبوة، مأرب، سهل تهامة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36- 41 درجة مئوية، وحارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 32 - 37 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 25 - 40 عقدة، ويصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت : 57.3 ملم، ذمار : 21.0، إب : 14.5، السدة: 14.2، الكدن: 12.4، صرفيت: 11.6، ريمة : 8.5، الحوبان: 4.8، حجة: 3.4 ،صنعاء: 2.0 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، صعدة، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، مأرب وأجزاء من صحارى حضرموت والمهرة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد .

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب ومن عبور الجسور الأرضية.

ونصح بالإكثار من شرب السوائل في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

كذلك حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.