أخبار اليمن : صاعقة رعدية تقتل شخص وتصيب 4 في ريمة

صاعقة رعدية تقتل شخص وتصيب 4 في ريمةتوفى شخص وأصيب 4 آخرين، جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة بني الدون بمديرية الجبين في محافظة ريمة.

وأفاد مصدر محلي، بأن صاعقة رعدية صاحبت هطول الأمطار، ضربت منطقة بني الدون، ما أدى إلى وفاة المواطن عبدالله راشد طه، وإصابة أربعة آخرين تم إسعافهم إلى المركز الصحي بالمديرية.

يُشار إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار في عموم مناطق اليمن.