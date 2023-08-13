أخبار اليمن : الصناعة تسلم مواقع 10 مشاريع لمستثمرين في الحديدة

الصناعة تسلم مواقع 10 مشاريع لمستثمرين في الحديدةسلمت وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الإشرافية للمنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة اليوم، مواقع عشرة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية لتنفيذ مشاريع في مجالات الكهرباء بالفحم الحجري، والصناعات الغذائية، وأكياس الحياكة، والدعم اللوجستي للتخزين ومشاركة البضائع والخامات.

وخلال التسليم، أكد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، أهمية تعزيز ودعم الفرص الاستثمارية لإنشاء مشاريع واعدة تلبي احتياجات البلاد في مختلف المجالات وتسهم في إنعاش الاقتصاد وتشغيل الأيادي العاملة.

واعتبر تسليم عشرة مواقع جديدة في المنطقة الصناعية بالحديدة لعدد من المستثمرين، بارقة أمل لترجمة التطلعات والطموح للنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي لتشجيع المستثمرين.

ولفت إلى أن توجه الدولة يهدف الى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يسهم في إحداث نهضة صناعية وتجارية تخدم اقتصاد البلاد، مبينا أن المنطقة الصناعية بالمحافظة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية المستدامة والهامة.

ودعا وكيل أول المحافظة البشري المستثمرين الذين تم تسليمهم، اليوم المواقع الاستثمارية، إلى تعزيز الرؤى والتطلعات بتنفيذ مشاريع نوعية هادفة والعمل على سرعة تنفيذها.

من جانبهما أوضح وكيلا وزارة الصناعة والتجارة أيمن الخلقي ومحمد قطران أنه تم تسليم ثلاثة مستثمرين عشرة مواقع أراضي استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحة مليون و553 متر مربع، بتكلفة 197 مليونا و500 الف دولار، مؤكدين أن وزارة الصناعة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية تبذل جهود واسعة لتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة الصناعية ومنحهم التسهيلات اللازمة

من جهته أوضح مدير المنطقة الصناعية بالحديدة عبدالله البكاري، أن المشاريع التي سيتم تنفيذها في المواقع المسلمة، تشمل مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم الحجري بقدرة 100 ميجاوات، وسبعة مشاريع في مجال الصناعات الغذائية، ومشروع الأكياس المحاكة، ومشروع الإمداد اللوجستي والتخزين ومشاركة البضائع والخامات.