انت الأن تتابع خبر الساخنة سما المصري تضع العصا في هذه المنطقة الحساسة وترقص دون ان تسقطها ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “سما” في الصورة وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في بث مباشر أخير لها .

وعلقت سما على الفيديو قائلة : وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا….

ودا كان تحدي وطلب من الفانز في لايف اللوبس لايف من شويه اني اركن العصايه علي الابراج بالشكل دا يلي حملوا برنامج اللوبس لايف والرابط بتاعه في الاستوري وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو: Samaelmasrii .



