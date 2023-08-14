انت الأن تتابع خبر صنف بأجمل فيديو في اليوتيوب.. بوصلة رقص كيوم ولدتها أمها فتاة سعودية ولعت النت من داخل غرفه نومها بهز العارم ومتابع ضيعتي فيفي عبده وسما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت فتاه مراهقه عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك ومنصة سناب شات وهي تقوم بوصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

بدون كسوف ولا خجل قامت فتاه تبلغ من العمر 25 عام بتوثيق حساب رسمي لها عبر منصه اليوتيوب التي تعطي ارباح للفيديو الذي يحتوي على كميه كبيره من المشاهدات والمتابعين عبر الصفحه الرسميه الخاصه به

وبعد قيام هذه المراهقه بتوثيق حسابها قامت بنشر عده فيديوهات ممنوعه من العرض لها داخل غرفه النوم وهي تقوم بوصله رقص وترتدي اظهرت جسمها بالكامل نشرت هذه المراهقه هذا الفيديو خلال الساعات الماضيه حصد بعدها على عدد كبير من المتابعين والمشاهدات التي اثار جدلا كبير.