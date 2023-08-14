أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة

توقعات بهطول أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على أجزاء من محافظات المحويت، ذمار، صنعاء، ريمة، إب، حجة، صعدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، البيضاء، الضالع ولحج وقد تمتد لتشمل أجزاء من محافظات شبوة، حضرموت وأبين.

ويُحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36- 43 درجة مئوية، وحارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 32 - 40 درجة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة ويصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.

فيما قد تهب رياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب : 25.2ملم، صرفيت : 3.9، حدة : 1.3ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، ريمة وذمار.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

كذلك حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية وينصح بالإكثار من شرب السوائل.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، وعدم ممارسة هواية السباحة.