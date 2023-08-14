أخبار اليمن : وفاة طفل غرقاً في بركة مياه بالمحويت

وفاة طفل غرقاً في بركة مياه بالمحويت
لقي الطفل سلطان محمد المرجلة مصرعه، غرقاً داخل بركة مياه في مديرية الرجم بمحافظة المحويت.
وأفادت مصادر محلية، إن أهالي منطقة الرجم، انتشلوا جثة الطفل سلطان، بعد غرقه في بركة مياه أثناء قيامه بمحاولة السباحة.
وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بشفط المياه من البركة وانتشلوا الجثة وسلموها لذويها.
وتشهد معظم المناطق اليمنية تسجيل ضحايا غرق بشكل شبه يومي في الخزانات والحواجز والسدود المائية، اما نتيجة الانزلاق إليها أو السباحة بدون معرفة سابقة.
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