انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري .. فيديو مسرب طالبة صاروخ تقوم بوصله رقص شرقي تتحدى أشهر راقصة داخل الفصل كشفت المحظور ومتابع: البنت طلعت خبره وغلبت شمس الكويتية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعل الطالبه عربيه داخل احد الفصول تابعه لمدرسه الثانويه خاصه بالبنات بعد قيامها بوصله رقص داخل احد الفصول الخاصه بالمدرسه وقامت هذه الطالبه لكشف اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا.

قامت فتاه تدعى علياء تبلغ من العمر 17 عام اثناء الفسحه الخاصه في المدرسه وهي فتره الراحه استغلت هذه الطالبه عدم وجود احد دخل الفصل.

قامت بوصله رقص مع صديقتها التي قامت بتصويرها لمده نصف ساعه وقامت هذه الطالبه لكشف اشياء ممنوعه من العرض امام صديقتها وقامت صديقتها بنشر الفيديو نشره لحبيبها وقام هذا الشاب المراهق منه شيء عبر منصه سناب شات من اجل الحصول على مبلغ مالي وبعد نشر الفيديو تصدر ترند تويتر واثار صجة كبيره داخل الوسط الفني.