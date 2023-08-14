الجديد شديد.. مراهقة مصرية جننت الشباب بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال وتتحدى سما المصري وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام تظهر العديد من الفيديوهات التي انتشرت بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لا أحدي ربات المنازل وهي تقوم بوصله رقص داخل منزلها وفي غرفة نومها بالاحمر المكشوف واحتل الرقص بكل انواعها مكانة خاصة بين الشعب المصري.

حيث ظهرت مراهقة لا تتخطي 22بوصلة رقص قوية جدا من غرفة نومها وهي ترتدي فستان اسود قصير مفتوح بدرجة كبير جدا من أعلي وبدأت ترقص وتتغزل وتتمايل بطريقه سهله و في غاية الإثارة والروعة والجمل.

انتشر مقطع فيديو بصورة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليها التعليقات بصوره سلبية جدا بسبب ما قامت به هذه الفتاه.