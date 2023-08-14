أخبار اليمن : 3 غارات ضمن 86 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

3 غارات ضمن 86 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي المسلح على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس والجبلية، و12 خرقًا بقصف مدفعي، و63 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.