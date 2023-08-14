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جسم ملبن .. فلاحة مصرية في وصلة رقص فلاحي تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي

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رياض - احمد صلاح - نفت الراقصة الأرمنية إهانتها للحجاب وازدراء الأديان بعدما اتّهمها المحامي المصري سمير صبري، بارتدائها الحجاب على بذلة رقص، وأتى ذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “العاشرة مساءً”، خصوصًا بعدما تقدّم صبري ببلاغٍ للنائب العام.

وأكّدت صافينار أنّها كانت تضع طرحة على رأسها كجزء من البذلة، وأنها مجرد صورة التقطها أحد المصورين أثناء الحفل.


وأضافت: “يوجد لي الكثير من الصور بهذا الشكل، فالطرحة مجرد جزء من بذلة الرقص، لا أقصد أي إهانة للحجاب فمعظم صديقاتي محجبات، وأنا في بعض الأحيان أرتدي الحجاب أيضاً، ويوجد بعض الراقصات ممن ظهرن بالحجاب.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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