انت الأن تتابع خبر الجديد شديد .. مشهوره سناب شات تنافس سما المصري وصافيناز بوصله رقص بلدي كشفت المحظور علي البحر ..اتفرج علي الدلع والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشعلت مشهوره سناب شات غرائز الشباب والمراهقين بعد قيامها بمشاركه الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه في احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه وظهرت وهي ترتدي الملابس الداخليه فقط وقامت بمشاركه هذه الصور مع الجمهور شاهد الصور والفيديو بالكامل.

قامت مشهوره التيك توك نشر فديو لها اثاره ضجه كبيره على منصات التواصل الاجتماعي بسبب احتواء هذا الفيديو على وجود الفنانه وهي تقوم بوصله رقص بملابس شفاف

حصد هذا الفيديو بعد نشره بساعات على اكثر من مليون مشاهده بسبب احتوائه على لقطات ممنوعه من العرض وغير أخلاقية لا يسمح للاطفال بمشاهده مثل هذه الفيديوهات نالت بعدها الفنانه انتقاد واسع من الجمهور والمتابعين عبر منصه سناب شات.