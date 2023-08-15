انت الأن تتابع خبر مش صافيناز..فلاحة مصريه أشعلت غرائز الرجال بما فعلته في غرفة نومها تتحدى اشهر راقصه في مصر والوطن العربي خطفت جمهور سما المصري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ربة منزل مصريه أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت سما المصري وصافيناز بوصلة رقص شرقي علي البحر

تواجه الراقصة صافيناز أزمة جديدة، إذ قام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برفع دعوى قضائية جديدة ضدها بعد رقصها بمطعم بأحد الفنادق في القاهر من دون ترخيص.

الأزمة لم تقتصر على هذا الأمر فقط، بل إتهم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية صافيناز بإرتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات هدفها إثارة غرائز رواد المطعم.

يذكر أنها ليست الأزمة الأولى التي واجهت صافيناز، إذ حرر جهاز الرقابة محضر ضدها منذ فترة بسبب مقطع فيديو متداول لها على الـ”سوشيال ميديا” كشف عن تشجيعها للفتيات بالرقص بالبكيني في الساحل الشمالي، والدخول في سباق معهن حول الرقص الأكثر إثارة.