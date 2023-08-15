أخبار اليمن : النواب يحذّر العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب من ثرواته

النواب يحذّر العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب من ثرواتهحذّر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تحالف العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب اليمني من ثرواته.

وشدد المجلس على أهمية أخذ التحذيرات على محمل الجد، كون الشعب قد تحمل الكثير ولن يسمح بحرمانه من ثروته الوطنية واحتلال البلاد.

وأشار المجلس إلى الآثار المدمرة للعدوان والحصار على الشعب اليمني، مطالباً بمزيد من الصمود والثبات وتحمل المسؤولية التاريخية والوطنية والدينية.

وفي الجلسة، استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.