النواب يحذّر العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب من ثرواته
حذّر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تحالف العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب اليمني من ثرواته.
وشدد المجلس على أهمية أخذ التحذيرات على محمل الجد، كون الشعب قد تحمل الكثير ولن يسمح بحرمانه من ثروته الوطنية واحتلال البلاد.
وأشار المجلس إلى الآثار المدمرة للعدوان والحصار على الشعب اليمني، مطالباً بمزيد من الصمود والثبات وتحمل المسؤولية التاريخية والوطنية والدينية.
وفي الجلسة، استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : النواب يحذّر العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب من ثرواته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.