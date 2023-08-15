أخبار اليمن : إتلاف 10 أطنان من البضائع والأدوية في صنعاء

إتلاف 10 أطنان من البضائع والأدوية في صنعاء
أتلف مركز نهم الجمركي بمحافظة صنعاء اليوم عشرة أطنان من البضائع والأدوية المهربة والمحتجزة والمضبوطة وغير المصرح بدخولها.
وأوضح مدير المركز يوسف العماري، أن الكمية المتلفة تحوي 132 صنفاً منها كمية من الأدوية المنتهية والمهربة، وفواكه مستوردة منتهية وكمية من الشيش الإلكترونية.
وأشار إلى أن الكمية المتلفة شملت بضائع تالفة ومنتهية الصلاحية، بما في ذلك مكملات غذائية للأطفال منتهية الصلاحية.
وذكر أن عملية الاتلاف تمت عن طريق الحرق وبحضور ممثلي الجهات المختلفة.
وأكد العماري أن المركز لن يتهاون في ضبط مختلف السلع والمواد المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.
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