أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله طرموم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالله طرمومبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل / عبدالله علي صالح طرموم ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوه الاسبق، والذي وافاه الأجل بعد عمر حافل بالعطاء والنضال الوطني.

وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ، كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام ،واحد مناضلي الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني حتى تحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، لافتا كذلك الى مواقفه الوطنية المنحازة لمبادئ وقيم الثورة والجمهورية والوحدة والأمن والاستقرار.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ علي عبدالله علي طرموم، واخيه صالح، وافراد اسرته، وكافة آل طرموم في خوره محافظة شبوه، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".