أخبار اليمن : الحديدة.. 57 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 57 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 57 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي المسلح على مديرية حيس، واستحداث تحصينات قتالية في المديرية نفسها.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرة تجسس في أجواء الجبلية، و3 خروقات بقصف مدفعي على حيس، و49 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

