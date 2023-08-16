أخبار اليمن : حريق يلتهم منزل مواطن في الروضة بصنعاء

حريق يلتهم منزل مواطن في الروضة بصنعاءنشب حريق في أحد منازل المواطنين في الروضة جوار الكلية الحربية بمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق الذي نشب في منزل المواطن محمد علي خليل، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران في المطبخ، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أرجاء المنزل.

وأشارت إلى أن اشتعال الحريق كان بفعل فاعل، مؤكدةً عدم وجود أي خسائر بشرية.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.