أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ محمد مراد

الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ محمد مرادزار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة الشيخ محمد عبده مراد، إلى منزله صباح اليوم للاطمئنان على صحته بعد خروجه من المستشفى.

ونقل أمين عام المؤتمر إلى مراد تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق أمين ابوراس، وتمنياته له بموفور الصحة، مشيراً إلى أن مراد أحد أبرز القيادات المؤتمرية الوفية والمخلصة لوطنها وللمؤتمر الشعبي العام.

من جانبه عبر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بريمة الشيخ محمد عبده مراد، عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر الأخ صادق أمين ابوراس، وللأمين العام غازي أحمد علي ولكافة قيادات المؤتمر التي تواصلت به واطمأنت على صحته، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على المؤتمريين وقيادتهم فهم يبادلون قياداتهم وكوادرهم دائماً الوفاء بالوفاء.