أخبار اليمن : الأمطار الغزيرة تعاود الهطول على العاصمة صنعاء

الأمطار الغزيرة تعاود الهطول على العاصمة صنعاء
عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على العاصمة صنعاء وضواحيها، بعد ساعات من التوقف، فيما حذر الدفاع المدني المواطنين بعدم المجازفة بعبور ممرات السيول وبطون الأودية.
ودعت مصلحة الدفاع المدني في بيان عاجل، المواطنين إلى الابتعاد عن ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة.
ونبهت المصلحة سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.
وتشهد معظم محافظات الجمهورية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة، في ظل استمرار التحذيرات للجميع من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، والاحتماء من الصواعق والعواصف الرعدية.
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