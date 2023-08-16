أخبار اليمن : 125 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

125 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 125 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 4 غارات لطيران الاستطلاع المسلح على حيس ومقبنة والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس والجبلية، و28 خرقاً بقصف مدفعي على حيس، و81 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.