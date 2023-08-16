انت الأن تتابع خبر للكبار فقط.. فضيحة من العيار الثقيل القشطة منى فاروق وملكة جمال تونس ورانيا التومي في مشهد اغراء خادش للحياء .. والقبض عليها بملابس فاضحة والجمهور يطلق عليها “فتاة ليل” والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعادت الفنانة المصرية منى فاروق، نشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، واحتوى الفيديو على أحد المشاهد التي شاركت بها بمسلسل “نوسة” وجسدت فيه دور فتاة ليل.

وظهرت منى فاروق بالمشهد المثير للجدل وهي تغوي والد عشيقها في منتصف الليل وتذهب معه إلى بيته لممارسة الرذيلة.

وبدأ المشهد، بلقاء نوسه مع فريد، حيث طلب منها الأخير تنفيذ مهمة تتمثل بخداع أبوه “راضي” وتوقيعه على ورقة بيع البيت، وبعد موافقة نوسه على تنفيذ المهمة وقفت في منتصف الليل أمام “راضي” الذي كان في طريقه إلى بيته، وطلبت منه مساعدتها لأنها تائهه، وجوالها خلص الشحن، فرد عليها الحاج “راضي” بالقول “عايزه شحن بطيء ولا سريع”، واعتبر المتابعين كلمات راضي إيحاء جنسي خادش للحياء، لأنه بعد تلك الكلمات أخذها إلى بيته وقضى معها ليلة ساخنة.

وظهرت نوسه في مشهد آخر وهي مع راضي في منزله، وترقص معه بطريقة مثيرة، وعندما طلب منها أن تذهب معه إلى غرفة النوم، رفضت وطلبت منه أن يسلم لها في الأول 300 جنية، ويوقع على الورقة التي بحوزتها، ولأن راضي كان سكران وفاقد للوعي فقد وافق على طلباتها وقام بالتوقيع على الورقة وهو لا يعلم محتواها.

منى فاروق ترد على التعليقات السلبية

لم تسلم منى فاروق من التعليقات السلبية والانتقادات، التي تحدثت بعضها بأن دور فتاة الليل نوسه كان مناسب لها، وفي ردها على الهجوم الذي تعرضت له، قالت منى فاروق: أقسم بالله هنجح وبكتبها في كل مكان، وأَخَدت حصانة من التعليقات اللي مش محترمة.

وأضافت :” من الضروري أن يكون لدى الإنسان طاقة إيجابية رغم وجود بعض الشخصيات التي تحاول إحباطه، اللي بيحب لك الخير هيحبك زي ما أنت”.

منى فاروق ومسلسل أيام

الجدير بالذكر أن مشاركة منى فاروق في مسلسل أيام تأتي بعد توقفها لسنوات عن الظهور على الشاشة الصغيرة، ومسلسل “أيام” من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد،

قصة مسلسل أيام

تدور أحداث المسلسل الدرامي “أيام”، حول قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.

أعمال سابقة لمنى فاروق

تجدر الإشارة أن الفنانة منى فاروق سبق لها أن شاركت مؤخراً في عدة أعمال فنية، منها مسلسل الأب الروحي، وذلك بعد غياب عن الشاشة، بسبب أزمتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف، ومسلسل الأب الروحي كان من بطولة الفنانة سوسن بدر ومجموعة مميزة من النجوم، كما شاركت أيضا فى مسلسل ظل الرئيس ورحيم مع النجم ياسر جلال.

منى فاروق وأزمة قميص النوم

تعرضت منى فاروق خلال الساعات الماضية لهجوم لاذع على السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام – ظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.

تعرضت منى فاروق خلال الساعات الماضية لهجوم لاذع على السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام – ظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.