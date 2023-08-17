انت الأن تتابع خبر بدون خجل.. عروسة صاروخ ركنت لورديانا و سما المصري على الرف بوصله رقص شرقي جننت الشباب.. ومتابع غلبتي صافيناز وي فيفي عبده والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عروسه فائقه الجمال بوصله رقص قويه جننت الشباب وهي تتحدى الراقصه جواهر في وصله رقص قويه للغايه اطلق عليها الكافرون انها افضل من سما المصري ولاميتا فرنجيه

وانتشر الفيديو كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوه العروسه في تحديها الراقصه جواهر التي معروفه بقوتها وانها من افضل مؤشر قريسين في الوقت الحالي وقامت العروسه بواسطه رقص بلدي على اغنيه احمد شيبه وبدا العريس سعيد بما تفعله زوجته من قوتها وجمالها في الراقص

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.